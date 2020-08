Un tributo on line a Sir George Ivan "Van" Morrison. L’idea nasce da alcuni artisti irlandesi che hanno deciso festeggiare il cantautore nordirlandese che il 31 agosto spegne 75 candeline.

Ogni sera sui social viene eseguito un brano di Morrison che negli anni ’60 fonda il gruppo Them, raggiundo la fama mondiale con il brano “Gloria”, di cui esistono varie cover, di cui la più celebre è quella dei The Doors. Ad omaggiare l’artista di Belfast anche il Presidente Michael D. Higgins, che in suo onore ha recitato, o meglio letto, la canzone "Rave on John Donne", brano uscito nel 1983.

Riguardo i suoi due ultimi lavori, "The Prophet Speaks" e "Three Chords & The Truth", Morrison ha ammesso di essersi tornato a divertirsi, soprattutto grazie alla collaborazione con l'organista Joey DeFrancesco.

A questo evento. organizzato su "Hot Press", partecipano ben 75 artisti, che si esibiranno in cover più o meno famose. Van Morrison ha pubblicato oltre 40 album in studio, di certo il materiale musicale non mancherà per onorare degnamente questa star della musica.