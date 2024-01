La cerimonia si è tenuta l'8 gennaio, nel compleanno del cantante e musicista inglese. La rue David Bowie si trova nella parte sud-est di Parigi

Parigi ha immortalato con una strada, se già la musica e lo stile non lo avevano fatto, il cantante e musicista britannico David Bowie, morto nel 2016 per un cancro.

L'8 gennaio scorso, quando avrebbe compiuto 77 anni, la rue David Bowie è stata inaugurata nel sud-est della capitale francese, con una cerimonia guidata dal sindaco del 13° distretto di Parigi, Jérôme Coumet.

"Amava Parigi, gli piaceva molto questa città e veniva regolarmente e si esibiva. È stata la prima città in cui ha tenuto un concerto fuori dal mondo anglofono" ha ricordato Coumet.

Autore di canzoni entrate nella storia della musica, da "Space Oddity" a "Let's Dance", Bowie ha tenuto il primo concerto fuori dal Regno Unito a Parigi nel 1965.

Il cantante è stato a suo modo unico, grazie alle opere e ai personaggi che ha creato, e sempre all'avanguardia durante la carriera. L'ultimo suo album Blackstar è uscito l'8 gennaio 2016, due giorni prima della sua morte.

Alla cerimonia di Parigi erano presenti alcuni amici d'infanzia di David Bowie, pseudonimo di David Robert Jones, nato a Brixton nel 1947.

"È un'occasione meravigliosa e credo che Parigi abbia significato molto per David, quindi è ancora più speciale" ha detto Geoff MacCormack.

"Con David non si può mai dire. Non si può prevedere cosa gli sarebbe piaciuto o meno" ha aggiunto George Underwood. "Ma credo che questo gli sarebbe piaciuto. Perché no? Penso che sia un onore".

La strada si trova tra il giardino botanico Jardin des Plantes e la Biblioteca Nazionale e vi si affacciano edifici moderni che ospitano, tra l'altro, le sedi dei giornali Le Monde e L'Obs, in un quartiere che è in profondo rinnovamento architettonico.