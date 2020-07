Quadruplicati gli sbarchi dalla Tunisia in Italia

Gli arrivi di migranti dalla Tunisia sono quadruplicati. E la maggior parte di loro non coinvolge navi di salvataggio di ONG. Per la prima volta dal 2017 sono soprattutto i cittadini tunisini che decidono di lasciare il loro paese d'origine e nella maggior parte dei casi lo fanno in modo indipendente.

E i numeri potrebbero essere persino più alti poiché le cifre non tengono conto degli "sbarchi fantasma", in altre parole arrivi spontanei non sempre monitorati dalle autorità.

La causa di tale crescita deve essere ritrovata in Tunisia. Il paese sta vivendo una delle peggiori crisi politiche ed economiche dall'indipendenza del paese dalla Francia con l'attrito sociale aggravato dalla pandemia globale.

Paolo Howard analista dati migrazione: "Lo stato di emergenza nel paese ha aumentato la presenza delle forze di polizia nelle città, ma ha anche causato una limitazione diffusa della libertà individuale come la libertà di pensiero o il diritto di protestare che si aggiunge alla crisi finanziaria".

La Sicilia e in particolare l'isola di Lampedusa sono i luoghi dove attraccano principalmente le carrette del mare.

Sergio Scandura, giornalista “Radio Radicale”: “Uno dei motivi di questi sbarchi è la vicinanza geografica. Una barca che parte dalla Libia percorre circa 130 miglia, per chi parte dalla Tunisia invece le miglia sono la metà, quindi le distanze sono diverse. In Tunisia c'è molta più disponibilità di barche di legno, quindi è più probabile che queste navi raggiungano la loro destinazione, nonostante siano sovraffollate "

L'epidemia di Covid19 ha colpito le attività di contrabbando, con criminali che si trasferiscono dalla Libia per operare in Tunisia

Sergio Scandura, giornalista “Radio Radicale”: “In Libia i criminali soffrono del calo dei prezzi del petrolio, le restrizioni in atto hanno reso le loro vite più difficili. Ecco perché la maggior parte di loro si è trasferita in Tunisia ".

Il ruolo svolto dai social media è cruciale. Secondo "Il Messaggero", gli investigatori hanno scoperto che i trafficanti si affidano principalmente a piattaforme sociali come Telegram o Facebook per raggiungere coloro che sono disposti a pagare qualche migliaio di euro per raggiungere l'Europa.

Le pagine di Facebook che sembrano fornire informazioni turistiche sull'Italia vengono spesso utilizzate per organizzare gli incroci. Anche i cittadini tunisini ne sono facilmente colpiti quando pianificano i loro viaggi.

Paolo Howard, Analista dei dati sulla migrazione: "Di solito sono gli uomini di età compresa tra i 20 e i 30 anni che possono andarsene. Sono affascinati da ciò che viene visualizzato sui social media. Pensano al tipo di opportunità di lavoro che possono trovare più facilmente in Italia che in Libia. ”

Le partenze non si fermeranno. Il crollo del governo tunisino sta minacciando la stabilità della democrazia nordafricana e con il conflitto nella vicina Libia ancora in atto, la crisi migratoria nel Mar Mediterraneo è destinata a peggiorare.