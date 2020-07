Alex Zanardi è stato dimesso dall'Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena e trasferito al centro di neuro-riabilitazione "Villa Beretta" di Costa Masnaga, in provincia di Lecco.

Il 53enne atleta bolognese versa tuttora in gravi condizioni, dopo il terribile incidente del 19 giugno scorso, avvenuto durante una manifestazione di handbike, nei pressi di Pienza, in Toscana.

Il trasferimento è stato richiesto dallo stesso Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera di Siena.

"Alex Zanardi è stato trasferito oggi in un ospedale specializzato in neuro-riabilitazione per pazienti con patologie particolari, come quelle di cui soffre l'atleta Zanardi", ha dichiarato il dottor Valtere Giovannini.

"Un percorso di stabilità delle condizioni cliniche di Zanardi"

Dopo tre interventi chirurgisci in un mese, sulle condizioni dell'atleta, il dottor Giovannini non si è sbilanciato: "Zanardi sta mostrando un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei suoi parametri vitali, con la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura adatta per la necessaria neuro-riabilitazione".

Fuori dal coma?

Il trasferimento di Zanardi presuppone la sua uscita dal coma farmacologico, ma la notizia non è stata confermata dallo staff medico nè dell'Ospedale di Siena nè di "Villa Beretta".

"Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi". Valdere Giovannini Direttore Generale Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il dottor Giovannini durante la dichiarazione alla stampa. AP Photo

A confermare l'arrivo a "Villa Beretta" di Zanardi è stata la direzione dell'Ospedale Valduce di Como, di cui Villa Beretta è un presidio.

Nell'impatto con un camion, Zanardi ha subito un grave trauma cranico e facciale e i medici hanno subito avvertito di possibili danni cerebrali.

Un esempio di forza in mezzo alle avversità

Dopo l'incidente del 15 settembre 2001 sul circuito tedesco del Lausitzring in cui perse le due gambe, Zanardi ha vinto quattro medaglie d'oro e due d'argento alle Paralimpiadi 2012 e 2016. Ha anche partecipato alla maratona di New York e ha stabilito un record di Ironman nella sua categoria.

Il mese scorso, Papa Francesco ha scritto a mano una lettera di incoraggiamento per rassicurare Zanardi e la sua famiglia delle sue preghiere.

Il Pontefice ha elogiato Zanardi come esempio di forza in mezzo alle avversità.