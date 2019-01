Alex Zanardi torna in pista negli Stati Uniti

L'ex campione della IndyCar spera in un buon risultato.

"Il fatto che non hai gambe è un ostacolo, ma l'auto non si guida con le gambe - sostiene - Una persona decide quando è il momento di chiudere o quando è il momento di tornare in pista con la testa. Quindi, se si trova il modo di collegare in modo efficiente il cervello all'auto che si sta guidando, non c'è motivo per cui una persona non possa essere lo stesso pilota di prima".

I turni di guida alla 24 ore di Daytona sono troppo lunghi per guidare con le protesi. L'auto di Zanardi verrà modificata in corsa con un anello per accelerare e una leva per frenare ai lati del volante.

I campioni corrono per vincere e la gara - parole di Alex - "è quello che serve per sentirmi vivo".