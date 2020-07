Braccio di ferro sul Recovery fund

Domenica di lavoro per i leader europei, per cercare di trovare un'intesa sul Recovery Fund. Ovvero l'insieme di aiuti e prestiti per sostenere la ripresa dei paesi più colpiti dalla crisi Covid. L'Olanda è una delle nazioni che si oppone a un'Europa troppo generosa e chiede con fermezza che gli aiuti siano accompagnati dalla riforme

Se parliamo di prestiti, allora dobbiamo parlare anche di riforme. Ma molti paesi voglioni trasformare parte dei prestiti in aiuti a fondo perduto, allora ragazzi, dobbiamo davvero capire cosa succede. Abbiamo fatto delle proposte Mark Rutte primo ministro olandese

Voto all'unanimità o freno di emergenza?

Tra le proposte c'è il voto all'unanimità del Consiglio europeo sui piani nazionali di ripresa. Un punto inaccettabile per i paesi - come l'Italia - che hanno più bisogno di quei soldi, e il cui obiettivo è quello di non scendere sotto i 400 miliardi di euro di aiuti a fondo perduto, in cambio di un semplice un controllo della spesa in fase di esecuzione (cosiddetto "freno di emergenza").

Si discute anche di notte

I negoziati sono andati avanti nella notte e sembra che i leader si stiano avvicinando a una cifra di compromesso, anche se non sarà facile, vista la determinazione dei "frugali" (Olanda, Svezia, Austria, Danimarca) e Finlandia a sforbiciare il più possibile.

Nella notte tra sabato e domenica il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato Angela Merkel ed Emmanuel Macron dopo il Consiglio. I tre leader Ue sono stati raggiunti successivamente dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.