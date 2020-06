Sono stati applauditi da milioni di francesi alle loro finestre ogni sera alle 20:00 durante il blocco. Ora sono quelli che fanno rumore per far sentire le loro richieste. Medici, infermieri, personale amministrativo, personale dei centri medici e ospedalieri... Tutti gridano per la disperazione per la mancanza di materiale e risorse umane negli ospedali e per la riduzione dei posti letto. Incolpano anni di tagli di bilancio e scelte politiche sbagliate.

Gisèle Putou, delegato sindacale: "Gli ospedali hanno bisogno di risorse umane e materiali, perché possiamo lavorare correttamente. I nostri salari sono stati congelati per 10 anni. I nostri stipendi devono essere aumentati."

Un'infermiera dice: "Non veniamo pagati di più di notte, ad esempio, anche se sappiamo quanto sia difficile lavorare di notte, quindi chiaramente non veniamo pagati."

Gli operatori sanitari chiedono un aumento di stipendio di 300 euro al mese. Nathalie ha lavorato come infermiera per 20 anni: guadagna 1.900 euro netti al mese. E lei non è l'unica. Secondo i dati dell'OCSE. Le infermiere francesi sono tra le peggio pagate in Europa occidentale:"Siamo responsabili di un servizio di 24-26 pazienti, abbiamo la loro vita nelle nostre mani e siamo trattati come uno schifo. E se c'è un problema, ci prendiamo la colpa, quindi un po 'di onestà sarebbe una bella cosa ".

Lione, Bordeaux, Marsiglia, Rennes, Parigi: decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Francia per fare pressione sul governo dopo una crisi che ha messo in luce la fragilità delle infrastrutture sanitarie, con conseguenze umane difficili da sopportare.

Un'altra infermiera dice: "Ho dovuto dire a una ragazza di 19 anni che era rimasta orfana a causa del covid-19, perché non avevamo l'attrezzatura per prenderci cura di sua madre. Abbiamo visto morire persone al pronto soccorso perché non avevamo abbastanza letti per loro ".

Emmanuel Macron ha promesso un piano enorme per gli ospedali che include investimenti e aumento dei salari, ma di quanto? Sono in corso negoziati, ma c'è poca fiducia e molti temono che questo piano realizzerà solo piccoli passi.

Le dimostrazioni hanno avuto luogo in un'atmosfera tranquilla, ad eccezione di alcuni scontri a Parigi, ma i blak bloc non avevano alcuna relazione con le manifestazioni.