Coronavirus: oltre 100.000 morti nel mondo

Sono oltre 100.000 i decessi nel mondo, dovuti al nuovo coronavirus, secondo il conteggio dell'Università Johns Hopkins.

In Francia, la pandemia di Covid-19 ha causato 13.197 morti, dei quali 8.598 negli ospedali e 4.599 nelle case di cura. Lo ha annunciato il direttore generale della sanità, Jérôme Salomon, che ha anche parlato del decesso, nella regione dell'Ile-de-France, di un bambino di età inferiore ai 10 anni.

Per il secondo giorno consecutivo, il numero di pazienti in terapia intensiva è in calo nell'Esagono. "Un pallido raggio di sole", per Salomon.

Record di decessi giornalieri in Regno Unito

Il Regno Unito ha registrato ulteriori 980 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, un nuovo record che porta il numero totale di morti a 8.958, ha annunciato questo venerdì il segretario alla sanità Matt Hancock. Dal conteggio sono escluse le centinaia di morti avvenute in ospizi o in casa. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 19.116 test in tutto il Paese, con 5.706 risultati positivi. O contagi superano quota 70.000.

Il ministro ha esortato ancora una volta i britannici a rispettare il contenimento e a restare a casa, nonostante il bel tempo in questo fine settimana di Pasqua, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Paese, uno dei più colpiti in Europa.