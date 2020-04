L'Eurogruppo ci riprova oggi. I ministri delle finanze dei Paesi della zona euro si riuniscono nuovamente, dopo il nulla di fatto della riunione fiume di martedì, in cerca di una soluzione per salvare il salvabile, mentre l'Europa lotta contro il Covid-19.

Parola d'ordine: solidarietà

L'ha detto il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, per il quale gli eurobond saranno fondamentali per uscire dalla crisi: "Bruxelles ammorbidisca le regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e ognuno fa per sé". L'ha confermato - aprendo uno spiraglio non da poco - prima dell'inizio della video conferenza la cancelliera tedesca, Angela Merkel: "Ho parlato con Conte e siamo d'accordo sul fatto che serve con urgenza solidarietà, in una delle ore più difficili, se non la più difficile. E la Germania è pronta per la solidarietà". Anche se la Merkel ha respinto, ancora una volta, la possibilità eurobond.

L'ha ribadito anche il premier spagnolo, Pedro Sánchez: bisogna agire, uniti. "La natura straordinaria di questa emergenza richiede forza e nuove misure, altrimenti la nostra unione è in pericolo", ha dichiarato il Primo Ministro in aula, questo giovedì mattina. "Abbiamo bisogno di solidarietà e di una prova inconfutabile che la coesione, che ci definisce come progetto comunitario, non sia solo retorica".

Solidarietà è la stessa parola usata dal ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, che nel primo incontro ha trovato un alleato di fiducia nella Germania. Parigi e Berlino spingono perché si trovi un'intesa: "Abbiamo bisogno di un massiccio piano di solidarietà europea. Abbiamo negoziato tutta la notte e abbiamo fallito. Ci riproviamo, ci arriveremo, ne sono certo".

Il no olandese. Ma forse...

Nelle ultime ore, sembra che la Francia abbia fatto pressing sull'Olanda, che prova a mettere i bastoni tra le ruote agli altri 18 della zona euro. Il Parlamento olandese ha approvato infatti due risoluzioni, che esortano il governo a non accettare gli eurobond e a tenere il punto sulla condizionalità per l'utilizzo del Fondo salva-Stati (Mes). Il premier Mark Rutte era stato chiaro mercoledì: “Non arretro di un millimetro. Non ho alcuna intenzione di negoziare", aveva detto, perché il suo Paese non vuole accollarsi i debiti altrui.

Ma questo giovedì ha calibrato il tiro, parlando di un possibile un accordo tra i ministri delle finanze, su un pacchetto di sostegno di 500 miliardi di euro, volto a contrastare il danno economico causato dell’epidemia di coronavirus. “Stiamo cercando di fare il massimo perché le trattative giungano a una conclusione soddisfacente”, ha dichiarato Rutte, che si è però rifiutato di parlare del Mes.

La palla è quindi ora nelle mani dei 19 ministri delle Finanze. Ci si aspetta una fumata bianca questa volta, anche se le discussioni saranno molto probabilmente ancora lunghe. E accese.