Il coronavirus a spasso per il mondo

Anche l'esercito scende in campo contro il coronavirus in Italia. Si approntano sedi come un vecchio ospedale militare che a Milano servirà per decongestionare i reparti dai convalescenti negli ospedali cittadini. C'è stato il richiamo dei medici riservisti per affrontare l'emergenza in alta Italia.

Numeri del contagio in aumento in Italia e Francia

Intanto mentre aumenta il numero dei contagiati si pensa un'altra "zona rossa" di quarantena nella città di Bergamo, 50 km a nord-est di Milano. Le scuole nel milanese restano chiuse ma sono chiuse anche 120 scuole in Francia prevalentemente nell' Oise dove è arrivato il coronavirus. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto requisire tutte le mascherine disponibili nel paese per rifornire chi sta affrontando l'epidemia. E dal centro di crisi del Ministero della Salute francese a Parigi è stato chiaro: "Dobbiamo essere tutti consapevoli che siamo e saremo mobilitati a lungo termine. Ma siamo pronti e so che avremo la forza di affrontare la sfida".

Attenzione massima alla OMS

Al vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si sottolinea che il virus non è come l'influenza. Per Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'OMS, "molte persone in tutto il mondo hanno sviluppato l'immunità ai ceppi di influenza stagionali, ma contro il COVID-19 che è un nuovo virus, nessuno ha sviluppato l' immunità. Ciò significa che molte persone sono suscettibili d infezioni".

L'infezione in Iran

Mentre una parte dei dirigenti politici dell'Iran sono già affetti da coronavirus le autorità iraniane hanno deciso il trasferimento di 54 mila detenuti agli arresti domiciliari per evitare i rischi di diffusione del contagio da coronavirus (Covid-19) nelle carceri.

Il presidente Trump al National Institute of Health

Nel frattempo il presidente Trump ha visitato un laboratorio dove si lavora per individuare nuove terapie. Nonostante le sue rassicurazioni negli Stati Uniti c'è stato un nuovo decesso per il virus e le tensioni stanno aumentando al Congresso in relazione all'effetiva capacità del governo di procedere con i test fra la popolazione.

Dal fronte cinese

La Cina ha registrato 119 nuovi contagi da coronavirus, in calo per il terzo giorno di fila, e 38 ulteriori decessi. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) aggiornati 24 ore fa i decessi totali sono saliti a 2.981 e le infezioni a 80.270. I nuovi casi nell'Hubei, provincia epicentro dell'epidemia, si sono attestati a 115, mentre 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni sospette sono calate a 520, ai livelli più bassi da gennaio.

L'incubo Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato 516 nuovi casi di contagio da coronavirus, che fanno salire il totale nazionale a quota 5.328. Gli ultimi dati aggiornati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) hanno evidenziato anche quattro ulteriori decessi, per complessivi 32 casi.