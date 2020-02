In attesa della notte degli Oscar, eventi e party da non perdere

Tutto è pronto o quasi a a Los Angeles per la grande notte del cinema.

Tra red carpet, viewing party e vip lounge chi doveva arrivare nella città degli angeli è arrivato..

La cerimonia per la 92ma edizione degli Oscar, domenica sera, è solo il culmine di una serie di celebrazioni ed eventi a cui partecipano vip e celebrities e che fanno della città degli angeli il luogo cult in questo momento.

Ma la notte degli Oscar non è solo Oscar e la febbre della statuetta è già alta soprattutto in cucina dove fantasia e creatività vanno a braccetto a patto che non si esca fuori tema. E il tema resta la statuetta.

Il clou degli eventi in quella che è stata una settimana di iniziative sarà naturalmente sabato 8 e domenica 9 febbraio. In calendario il Film Independent Spirit Awards con quello che è considerato il party per eccellenza nel mondo dei film indipendenti oppure la cena organizzata dall'imprenditore inglese Charles Finch con la casa di moda francese Chanel.

Where's the party?

Tra gli eventi più attesi il Governors Ball dedicato ai vincitori: oltre mille e 500 invitati. Un esercito di 200 persone sarà in cucina per preparare un menu' che per il 70% 'plant-base.

Per il 28° anno ci sarà anche Elton John Aids foundation Oscar viewing party cui si accompagna una raccolta fondi a sostegno della fondazione per la lotta all'Aids.

In campo anche la coppia più famosa dello show business Beyoncé e Jay Z che hanno organizzato per la terza volta l'evento Gold party, tra gli ospiti previsti Rihanna, Drake, Diddy, Ava DuVernay, Spike Lee, Mahershala Ali.

Un altro evento esclusivo è il Madonna e Guy Oseary (suo manager) After party.