Oscar, 13 nomination per Oppenheimer. In corsa anche Garrone

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024

"Oppenheimer, il ritratto di Christopher Nolan del padre della bomba atomica, ha dominato la lista dei candidati alla 96ª edizione degli Academy Awards, ottenendo 13 nomination, tra cui quella per il miglior film.

Gli altri nove film in lizza per il primo premio sono "American Fiction" di Cord Jefferson, "Anatomy of a Fall" di Justine Triet, "Barbie" di Greta Gerwig, "The Holdovers" di Alexander Payne, "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese, "Maestro" di Bradley Cooper, "Past Lives" di Celine Song, "Poor Things" di Yorgos Lanthimos e "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer.

Triet, Scorsese, Nolan, Lanthimos e Glazer sono presenti anche nella categoria miglior regista.

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del 10 marzo.

Le nomination, scelte da membri dell'Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid.

Jimmy Kimmel è pronto a condurre la cerimonia di premiazione per la quarta volta.