Trump si prepara all'impeachment e ingaggia l'avvocato di O. J Simpson

A ridosso delle elezioni di novembre, Donald Trump non sottovaluta il pericolo impeachment e rafforza il team di legali che dovrà smontare la tesi accusatoria di abuso d’ufficio e ostruzione dei lavori del Congresso nel caso 'Ucraina gate'. Al Senato la maggioranza repubblicana è una garanzia per Trump, ma il presidente intende uscire immacolato dall'accusa di aver trattenuto gli aiuti militari promessi all’Ucraina in cambio della richiesta di indagare sul figlio di Joe Biden.

Trump: il team di legali per smontare le accuse dell'impeachment

Per farlo, Trump ha ingaggiato il professore di Harvard Alan Dershowitz, già nella squadra di legali che avevano ottenuto l’assoluzione dell’ex campione di football O.J. Simpson al processo per l'omicidio della moglie.

Nel pool anche gli ex procuratori dell’impeachment contro Bill Clinton, Kenneth Starr e Robert Ray, chiamati a capitalizzare quell'esperienza a sostegno della causa di Trump. Il presidente americano schiera dunque la sua linea di difesa e non si accontenta di uscire indenne dal processo politico, grazie alla maggioranza repubblicana in Senato: il ''dream team'' legale è per far saltare il banco e le accuse mosse contro di lui, in vista delle elezioni.