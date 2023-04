Di David Mouriquand

La serie The Simpsons è una parte duratura della cultura pop e negli anni si è costruita una reputazione per la predizione del futuro.

La sitcom animata di Matt Groening è diventata famosa per alcuni dei suoi episodi e le battute che diventano stranamente accurate, in quello che alcuni scelgono di credere sia un potere di "previsione" più strano della finzione.

Ci si creda o no, la scorsa settimana ha visto lo spettacolo preannunciare tre eventi attuali non correlati.

Un episodio del 1996 intitolato "Homerpalooza", che video Homer unirsi al festival musicale itinerante immaginario "Hullabalooza", includeva un tratto in cui si affermava che i membri del gruppo hip-hop Cypress Hill si sarebbero esibiti alla London Symphony Orchestra.

Per anni, è circolata la battuta che un giorno i Cypress Hill avrebbero lavorato con la London Symphony Orchestra: ebbene,, questa settimana, i Cypress Hill hanno scritto su Instagram dicendo che hanno in programma di "trasformare in realtà il concerto con la London Symphony".

Più ispiratore della vita reale che prova della profezia, il dato è comunque impressionante.

Gli altri due esempi profetici dei Simpson di questa settimana risalgono a un episodio del 1994, che sembra aver preannunciato la recente isteria di Barbie legata all'uscita del prossimo film di Greta Gerwig e la recente incriminazione di Donald Trump, nella stessa puntata.

L'episodio intitolato "Lisa vs. Malibu Stacy" ha visto Lisa sforzarsi di far uscire i creatori di Barbie con un giocattolo più femminista per dare potere alle ragazze.

La conduttrice televisiva di Springfield Kent Brockman ne parla per circa mezz'ora, prima di concludere il segmento annunciando che il presidente era stato arrestato.

Inutile dire che i fan dei Simpson hanno considerato questa la loro previsione più veritiera.

L'arresto potrebbe portare alcuni a sospettare che il team di sceneggiatori abbia vissuto una sorta di viaggio nel tempo: dopotutto, i due principali punti di discussione sui social media di questa settimana sono stati il nuovo trailer di Barbie e il modo in cui il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha "maltrattato" l'ex presidente Trump con 34 reati di falsificazione di documenti aziendali, una vera sorta di prelibatezza pasquale.

Considerando che questa non è la prima volta che i fan hanno sottolineato i poteri precognitivi di anticipazione della vita dello spettacolo, diamo un'occhiata ad alcuni altri casi in cui I Simpson hanno avuto una straordinaria abilità nel "prevedere" eventi futuri.

La censura del David di Michelangelo (Stagione 2, Episodio 9)

The censorship of David. Gracie Films - 20th Television

Questo episodio del 1990 vede Marge tentare di rendere il cartone animato The Itchy and Scratchy Show meno violento, poi si rende conto di come la censura funzioni in entrambe le direzioni quando la città protesta contro la nudità del "David" di Michelangelo, definendo l'opera d'arte oscena.

Questa satira sulla censura non solo si è avverata nel luglio 2016, quando gli attivisti russi hanno votato se rivestire una copia della statua rinascimentale, ma anche il mese scorso, a seguito di un putiferio per la decisione di una scuola della Florida di forzare le dimissioni del suo preside a causa di lamentele contro una lezione avente a tema la statua.

Donald Trump presidente (stagione 11, episodio 17)

Nell'ormai famigerato episodio del 2000, "Bart to the Future", si nominato Donald Trump presidente: l'episodio esplora come sarebbe stata la vita di Bart quando sarebbe cresciuto.

Presenta Lisa come presidente e, mentre si trovava nello studio ovale, dice: "Come sai, abbiamo ereditato una certa crisi di budget dal presidente Trump".

La previsione è diventata sin troppo accurata se si considera che l'amministrazione Trump ha portato in dote il terzo più alto aumento del deficit di qualsiasi presidente.

Più recentemente, The Simpsons ha acquisito ulteriore validità quando Trump ha annunciato di avere in programma di candidarsi nuovamente alla presidenza nel 2024, l'anno che The Simpsons aveva originariamente previsto.

Predire i vincitori del premio Nobel (stagione 22, episodio 1)

In "Elementary School Musical", Lisa e le sue amiche preparano un foglio di previsione per gli annunci del Premio Nobel.

Sebbene il personaggio Milhouse abbia sbagliato previsione nel 2010 secondo cui Bengt R. Holmstrom avrebbe dovuto vincere il Premio Nobel per l'economia, ha avuto ragione nel 2016 quando Holmstrom ha finito per intascare l'ambito riconoscimento.

Lo scandalo della corruzione della Fifa (stagione 25, episodio 16)

FIFA member arrested. Gracie Films - 20th Television

In "Non devi vivere come un arbitro" del 2014, Homer viene selezionato come arbitro per la Coppa del Mondo dopo che la Fifa ha rivelato che tutti i loro arbitri sono stati corrotti.

L'esecutivo a un certo punto dice: "Noi stessi stiamo per essere arrestati per corruzione".

Solo un anno dopo, i vertici della Fifa sarebbero stati scossi da un vero e proprio scandalo, con accuse di corruzione, frode e riciclaggio di denaro.

Quasi 40 persone sono state incriminate e l'indagine che ne è seguita ha fornito la prova che un gran numero di Nazioni ospitanti della Coppa del Mondo ha avuto la meglio attraverso tangenti, incluso il Qatar nel 2022.

Ebola e una pandemia globale (stagione 9, episodio 3 e stagione 4, episodio 21)

Alcuni fan sostengono che I Simpson abbiano predetto l'epidemia di Ebola del 2014, ben 17 anni prima che accadesse.

In una scena dell'episodio del 1997 "Lisa's Sax", Marge tiene in mano un libro intitolato "Curioso come George e il virus Ebola".

Scoperta per la prima volta nel 1976, l'Ebola ha avuto la sua più grande epidemia mai registrata nel 2014 e nel 2015.

In "Marge in Chains" del 1993, un'epidemia virale dal Giappone chiamata "Osaka Flu" si fa strada a Springfield.

Poco convincente quando si tratta di prefigurare accuratamente il futuro (chi non si farebbe prendere dal panico di fronte a una pandemia globale?), ma i fan dello show hanno elevato questo episodio al giusto status a causa delle sue numerose somiglianze con il 2020 e l'era Covid.

Certo, l'epidemia di coronavirus ha avuto origine in Asia e l'episodio prevede l'isteria di massa che scatena una pandemia.

A quanto pare, I Simpson sembrano essere una serie inviata dal futuro.

Tutte le 33 stagioni de I Simpson sono trasmesse in streaming su Disney+.