Nell'Ungheria di Orban, terre agli amici per intascare i fondi europei

"L'accaparramento della terra su larga scala in Ungheria rende più ricchi i ricchi - mentre le piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare, come questa qui intorno, stanno lottando per sopravvivere. Sta emergendo una nuova classe di oligarchi, persone vicine al primo ministro Orban". Hans von der Brelie, Euronews.

"Gli amici del partito Fidesz hanno ottenuto le terre, purtroppo, e sono allevatori-fantasma - dice Zsigmond Mavranyi, pastore - I veri contadini come noi non hanno ottenuto nulla".

