La sfida di Taiwan a Pechino passa dalle urne

Taiwan è una delle quattro tigri (insieme con Singapore, Corea del Sud e Hong Kong), Paesi che sono passati da una condizione in via di sviluppo a una crescita fortissima, dovuta a produzioni molto richieste dai mercati esteri: prima il tessile, poi l'informatica e la tecnologia, fino a diventare la ventesima potenza economica al mondo .

A contenderle la rielezione è il candidato Han Kuo-yu , esponente del filocinese Kuomitang, in un'elezione che ha gli occhi non solo orientali, ma dell'intera comunità internazionale puntati addosso. A partire dalla vicina Hong Kong , che da mesi lotta per ottenere più indipendenza da Pechino.

