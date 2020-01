Capodanno ad Hong Kong: botti, molotov e gas lacrimogeni

Gruppi di poliziotti in tenuta antisommossa erano presenti vicino ad alcune parti del percorso previsto. Nonostante l'avvio pacifico, episodi di violenza si sono verificati durante la marcia. La polizia antisommossa ha usato spray urticante e gas lacrimogeni, mentre alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie Molotov. Manifestanti mascherati di nero si sono radunati per allestire barricate improvvisate, alcune strutture sono state vandalizzate.

Gli organizzatori avevano ricevuto l'autorizzazione dalle autorità di Hong Kong per la marcia di Capodanno. Molti esibivano striscioni con le principali richieste, tra cui elezioni totalmente libere in città, un'inchiesta indipendente sulla gestione della polizia e l'amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante le proteste.

