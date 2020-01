"La tecnologia per il riciclo dei materiali tessili sarà presto sul mercato"

Un team di ricercatori sta riuscendo a trasformare i rifiuti tessili in materiali come glucosio, glicole o acidi che possono poi essere utilizzati nella produzione industriale di bioetanolo, plastiche o resine. La tecnologia sembra promettente, ma quando potrà avere applicazioni concrete sul mercato? Risponde Alexandra Lobnik, professoressa di ingegneria ambientale all'Università di Maribor.

"Dobbiamo ottimizzare tutti i processi anche per poter sviluppare business model in grado di attrarre investitori e spingerli non solo a visitare l'impianto pilota dimostrativo ma a costruire impianti pilota industriali per il trattamento dei rifiuti tessili. Per alcuni tipi di rifiuti tessili, come ad esempio il poliestere, siamo vicini all'approccio economico e di mercato, perché l'acido tereftalico ottenuto dalla depolimerizzazione del poliestere è un prodotto chimico di grande valore, che può essere utilizzato per produrre nuovi materiali plastici o tessili. Ottimizzando questa tecnologia della depolimerizzazione del poliestere tessile o plastico, sono abbastanza sicura che potremo metterla molto presto sul mercato".