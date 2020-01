Il Parlamento europeo riconosce lo status di eurodeputato a Oriol Junqueras

Il Parlamento europeo ha riconosciuto lo status di eurodeputato al leader indipendente catalano, Oriol Junqueras. Il politico è attualmente in carcere con una condanna a tredici anni in Spagna, dove invece suo status è ancora dibattuto e in attesa di una risoluzione.

Il Parlamento europeo ha anche affermato che Carles Puigdemont e Toni Comín, attualmente in fuga in Belgio, sono anch'essi deputati europei e questo lunedì hanno ricevuto il loro riconoscimento definitivo.

Durante la prossima sessione plenaria il parlamento europeo ufficialmente prenderà nota del loro status.

Il Parlamento europeo si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia europea che lo scorso dicembre ha deciso che l'immunità parlamentare viene acquisita quando vengono proclamati i risultati delle elezioni.

Attraverso un tweet, Oriol Junqueras si è congratulato con un semplice "niente altro da dire", ma non è chiaro se occuperà il suo seggio al Parlamento europeo. In Spagna il Consiglio elettorale centrale ha stabilito che Junqueras non può prendere possesso del suo mandato.