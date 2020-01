Polonia: pet therapy per i bimbi malati

Tutti i bambini sotto stati sottoposti a test per le allergie e i medici hanno dato il via libera. La pet therapy, nota anche come terapia assistita con animali, porta pace, allegria e compagnia ai piccoli pazienti terminali.

Babbo Natale ha portato un regalo speciale ai piccoli malati terminali della Fondazione Gajusz a Lodz , in Polonia : il suo nome è Havana, ed è un buldogg francese di due mesi con cui i bambini possono fare amicizia e giocare per passare un po' di tempo. Un’idea della direttrice dell’ hospice pediatrico , Natalia Pasiecznik , che è anche una specialista di dog therapy.

