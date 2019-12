Polonia: iniziata la campagna 'Condividi un pasto con i senzatetto'

Come parte della campagna, i volontari si recano a casa delle persone per raccogliere il cibo rimasto dopo Natale.

"Questo è il momento peggiore per coloro a cui teniamo, le persone sole - dice Marta, volontaria della Fondazione "Heart Seasoned" di Poznan - durante questo periodo si può condividere un pasto e portarlo nei ristoranti per i senzatetto, è risaputo che sprechiamo troppo cibo ".

La campagna "Condividi un pasto con i senzatetto" è iniziata in Polonia nel giorno di Natale e durerà sino a sabato prossimo in circa 60 città.

