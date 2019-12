Capodanno cinese: il 2020 è l'anno del topo

Questo maestro del Feng Shui prevede un anno con meno armi, ma maggiori tensioni diplomatiche: "Le persone saranno più calme e più pacifiche piuttosto che irritabili - dice Dong Yilin - Non ci sarà più grande violenza. Tuttavia, ci sarà un altro tipo di aggressività. Un'aggressività che non arriva dalla polvere da sparo. Ma potrebbe riferirsi a guerre fredde o conflitti linguistici. Il 2020 è l'anno dell'acqua. Ci sarà un'economia e una ricchezza in forte espansione" conclude.

Il 25 gennaio si apre per i cinesi l' anno del topo . E per la strade di Pechino si respira già ottimismo. Secondo le previsioni sarà infatti un anno ricco e pieno di opportunità.

