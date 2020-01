Tuffo di Capodanno: una tradizione europea

Anche a Livorno 300 persone si sono tuffate dalla spiaggia del lungomare. Mentre Viareggio ha raggiunto il suo record di 676 persone. Tra questi un ragazzo di 15 anni ha accusato un lieve malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Questa coppia di sposi si getta nelle acque di Antibes in Costa Azzurra. E non sono i soli.

Un tuffo per dare il benvenuto al 2020. E' una tradizione che viene rispettata in diverse parti d'Europa.

