Eurowings: cancellati 170 voli sotto Capodanno

La mobilitazione è frutto di una lunga battaglia per migliorare i salari e le condizioni di lavoro all'interno della compagnia da parte del sindacato tedesco UFO. All'inizio la Lufthansa aveva rifiutato il confronto con questo sindacato perché considerato poco rappresentativo. Ma, dopo uno stop di 48 ore del personale di cabina i primi di novembre con la soppressione di 1500 voli in due giorni, la compagnia tedesca ha iniziato una mediazione, che ancora non ha portato a una soluzione. A metà gennaio l'azienda incontrerà di nuovo il sindacato.

Capodanno a rischio per chi ha comprato un biglietto Eurowings , la low cost della Lufthansa. Scioperano infatti gli assistenti di volo della consociata Germanwings fino alla mezzanotte del primo gennaio. Eurowings, che usa 30 aerei della Germanwings, ha cancellato più di 170 voli previsti per le giornate di lunedì, martedì e mercoledi. Le cancellazioni riguardano principalmente i collegamenti all'interno della Germania. Maggiormente colpiti gli aeroporti di Colonia-Bonn, Amburgo, Monaco, Stoccarda e Düsseldorf.

