Primo treno russo arriva in Crimea

È arrivato in Crimea il primo convoglio ch collega la regione annessa dalla Russia e strappata all'Ucraina. Vladimir Putin ha ufficialmente inaugurato il traffico ferroviario sul Ponte di Crimea, avviando il primo treno-passeggeri che è transitato sui binari. Il capo dello Stato ha preso posto nella cabina del macchinista in compagnia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Evgeny Ditrich. Il treno, il Tavria, era partito da San Pietroburgo ed è arrivato a Sebastopoli dopo aver percorso 2741 km.

