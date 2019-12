Praga, migliaia di persone in piazza contro il premier

Migliaia di persone in piazza a Praga per chiedere le dimissioni del premier Andrej Babis. E per la prima volta gli organizzatori hanno invitato anche i rappresentanti dell'opposizione.

Praga come altre 200 città ceche in cui la gente ha manifestato contro il primo ministro accusato di corruzione, Proteste che prendono le mosse dagli sviluppi del procedimento giudiziario che coinvolge il premier, con la corte suprema che ha riaperto il caso nonostante l'assoluzione in primo grado.

"Voglio lottare per la democrazia e perché penso ai miei bambini", spiega Jana Hrnciriva, "E perché non voglio che una bugia diventi una cosa normale".

"Penso che con tali accuse in altri paesi il primo ministro si sarebbe dimesso", dice un altro manifestante, "Il nostro afferma invece che non lo farà mai: non penso che questo sia il modo in cui la politica dovrebbe essere condotta".

I guai giudiziari di Babis sarebbero nati dal caso di un resort di lusso finanziato con fondi europei. a fomentare il dissenso anche l'audit della Commissione europea, che confermerebbe il conflitto di interessi del primo ministro.