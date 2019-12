Euronews Sera | TG europeo, edizione di lunedì 16 dicembre 2019

E poi ancora Brexit : una data certa, il 31 gennaio 2020. Ma le modalità del divorzio , in termini di accordi commerciali, ricerca, sicurezza e ambiente in primis, sono ancora tutte da definire.

Con un esperto abbiamo analizzato la vicenda della Banca popolare di Bari , una crisi che impatta correntisti e azionariato. Ma il rischio è anche che Bruxelles la veda come un ennesimo caso di non rispetto delle regole comunitarie sulla concorrenza.

