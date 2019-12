Ante prima mondiale di Star Wars 9 a Los Angeles: «L'ascesa di Skywalker», un film che segna il ritorno nella galassia lontana di guerre stellari ma anche la fine della leggendaria saga.

I fans son qui in attesa da più di una settimana per non mancare il red carpet.

Per una delle fan, Nicky Routen, un appurntamento a cui non poteva certo mancare:

"Siamo i fan ufficiali, il gruppo ufficiale, siamo i sostenitori ufficiali di Star Wars. È una tradizione, non c'è altro posto al mondo in cui avremmo voluto essere"

E mentre aspettano, alcuni non perdono tempo:"Per fortuna posso lavorare on line", commenta Shing Hwong, "per cui sto passando gran parte delle mie giornate lavorando sul tablet e dormendo sul posto"

Una lunga attesa che sta per finire ma che non pesa agli appassionati: "Siamo stati qui anche di più", afferma Vanessa Velez, "per cui una settimana non è granché per noi"

«L'ascesa di Skywalker» sarà sugli schermi di tutte le galassie da questo mercoledì.

Star Wars: Storia di un successo commerciale

Sono passati più di 40 anni da quando George Lucas ha cambiato il volto del cinema. Con l'uscita di Star Wars: A New Hope nel 1977, il regista non solo ha inventato un genere sul grande schermo e ha creato, insieme allo squalo del suo amico Steven Spielberg, i blockbuster, ma ha anche cambiato profondamente il business che ruota attorno al grande schermo.

L'intuizione di George Lucas

Di fronte alla riluttanza degli studi hollywoodiani a finanziare il suo progetto per paura del fallimento commerciale, Lucas trovò un accordo che poteva sembrare audace all'epoca: accettò di rinunciare alla sua remunerazione di 500.000 dollari in cambio dei diritti sul merchandising di Star Wars. Fu l'inizio della sua fortuna.

A parte alcuni giocattoli nati dai film d'animazione Disney, l'industria cinematografica non era interessata al merchandising. Ma il regista dell'opera prima sapeva che non si trattava di un solo film, ma di un intero universo, una grande trilogia cinematografica. Ha dimostrato che i diritti di merchandising possono generare più entrate del film stesso.

Un marchio da Guinness

Un successo commerciale che ha generato serie televisive, videogiochi, romanzi, fumetti e parchi a tema che comprendono l'intero universo narrativo.

I primi sei film hanno prodotto circa 20 miliardi di dollari di entrate di merchandising e il successo attira le maggiori compagnie di intrattenimento: Il copyright di Star Wars viene acquistato nel 2012 dalla Walt Disney Company per 4,05 miliardi di dollari.

Un affare che avviene dopo l'acquisizione da parte della Disney del gigante del cinema d'animazione Pixar e dei Marvel Studios.

Il marchio è entrato nel Guinnes dei primati come il più grande "successo nel merchandising cinematografico". Nel 2018, il valore totale del marchio Star Wars è stato stimato a 65 miliardi di dollari.