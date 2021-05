Da molto tempo, anche se non in una galassia molto, molto lontana, il 4 maggio occupa un posto speciale nel cuore dei fan di Guerre Stellari.

Come capita spesso con le cose divertenti, tutto è iniziato con un gioco di parole: "May the Fourth be with you" (che il quarto essere con te!) - un calembour sul popolare tormentone di Star Wars, "May the Force be with you" (che la forza sia con te!).

Comunque sia iniziato, da decenni - ovvero da quando il franchise è iniziato nel 1977 - lo Star Wars Day è diventato una festa annuale celebrata dai fan di tutto il mondo.

Cos'è lo Star Wars Day?

Per i fan di Star Wars in tutto il mondo è un'occasione per riunirsi e celebrare il loro franchise cinematografico preferito.

In tempi pre-pandemici, ciò significava spesso riunirsi al cinema per vedere i film della saga sul grande schermo o alle convention dove i fan possono vestirsi come i loro personaggi preferiti,

Anche quest'anno, però, molti fan di Star Wars dovranno festeggiare in modo un po' più dimesso, per via delle chiusure da coronavirus e le misure di distanziamento sociale ancora in vigore in gran parte del mondo.

Come festeggiare quest'anno

Per coloro che non saranno in grado di partecipare a un evento, ci sono ancora molti modi per celebrare lo Star Wars Day e "sentire la Forza".

Per l'occasione, LucasFilm e The Walt Disney Company concederanno agli artisti appassionati della saga di occupare la landing page di Disney+.

Le due aziende hanno chiesto ad artisti-fan di tutto il mondo di creare opere legate a Star Wars che saranno presenti sul sito, tra cui un murale raffigurante gli eroi e i villain della saga dall'illustratore di poster e artista di copertina Zi Xu.

Disney+ ha anche recentemente ampliato i contenuti legati a Star Wars sul suo servizio di streaming, giusto in tempo per lo Star Wars Day, riportando in streaming alcuni degli spettacoli più datati della LucasFilm.

Anche il canale YouTube ufficiale di Star Wars ha caricato una serie di contenuti esclusivi per i fan, tra cui serie esclusive e varie bonus features.

Mark Hamill - o, per meglio dire, Luke Skywalker - e altri membri del cast faranno, dal canto loro, un'apparizione a un evento virtuale della University of Southern California a beneficio della Leslie and William McMorrow Neighbourhood Academic Initiative, un programma volto a sostenere gli studenti "che stanno usando la forza per prepararsi al college".

Alcuni biglietti per l'evento online sembrano essere ancora disponibili, per l'assai poco modica cifra di 500 dollari cadauno.

I fan che cercano un'opzione più economica, comunque, possono sempre ospitare un quiz virtuale dello Star Wars Day o una maratona dei loro film preferiti del frachise.

I meme dello Star Wars Day

Naturalmente, lo Star Wars Day non sarebbe tale senza la consueta valanga di meme che ogni anno si riversa sui social network per l'occasione.

Anche quest'anno, però, molti post sono stati chiaramente realizzati pensando alla pandemia, con molte organizzazioni che usano il 4 maggio come un'opportunità per ricordare ai fan "di usare la Forza per stare al sicuro".

Mentre il Nepal si confronta con un picco di infezioni, l'ambasciata degli Stati Uniti nel Paese ha condiviso un "May the Fourth be with you" per aiutare a risollevare il morale dei compatrioti, durante un "momento incredibilmente difficile".

"Ricordiamoci di stare insieme e di sostenerci a vicenda - ma in modi fisicamente distanti", ha scritto l'ambasciata in un tweet.

"E ricordiamoci di rimanere forti. Come disse il grande Yoda, 'La paura è la strada per il lato oscuro'", ha aggiunto, concludendo con l'immancabile: "May the 4th be with you!"

Nel frattempo, nel proprio post, l'Agenzia Spaziale Filippina ha usato la festa per ricordare ai connazionali di "stare a casa, indossare la mascherina e praticare il distanziamento sociale" con un'illustrazione di un Darth Vader con una maschera chirurgica.

"Restate al sicuro, e che il 4 sia con voi!" ha scritto l'agenzia.

E se anche lo Star Wars Day di quest'anno potrebbe non essere spumeggiante come degli anni passati, i fan troveranno senz'altro un modo per gustarsi quella che per molti di loro è un'occasione speciale.

Come disse una volta Yoda: "Fare o non fare. Non esiste provare".