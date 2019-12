Pyongiang: nuovo test nucleare

Questi test coincidono con le pressioni che il regime nord-coreano sta esercitando su Washington in vista della scadenza di fine anno. Kim Jong-un potrebbe assumere nuove iniziative non rispettando la moratoria volontaria sui test nucleari e missilistici.

Le operazioni si sono tenute dalle 22:41 alle 22:48 locali del 13 dicembre. Non sono stati resi noti altri dettagli, come già era avvenuto pochi giorni fa quando, sempre a Sohae fu condotto un imprecisato esperimento che si pesa abbia riguardato un nuovo motore a combustibile solido per aumentare l'affidabilità dei vettori a lungo raggio.

