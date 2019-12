Una squadra di under 35 per il Primo ministro finlandese Sanna Marin

Sanna Marin guiderà un esecutivo di ministri under 35. Il neo primo ministro finlandese, che ha battuto il record di premier più giovane al mondo, ha presentato la sua squadra di governo al parlamento di Helsinki, ottenendo la fiducia con 99 voti a favore e 70 contrari. Potrà quindi presentarsi con un mandato pieno al Consiglio europeo, questo giovedì. Tra i nuovi ministri finlandesi uno solo supera l'età di 35 anni.

"Vogliamo costruire una società economicamente ed ambientalmente sostenibile", sono state le sue prime dichiarazioni da Primo ministro.

"Vogliamo rafforzare l'uguaglianza, l'educazione e le competenze. Vogliamo che la Finlandia sia un Paese in cui ogni bambino può diventare tutto quello che vuole e dove tutti possano vivere e crescere in serenità e sicurezza. E per questo agiremo in Unione europea e a livello globale".

La Finlandia ha anche la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Marin, numero due del partito socialdemocratico, ha assunto il suo nuovo incarico lunedì, dopo il passo indietro di Antti Rinner, sfiduciato dagli alleati del partito di centro per la gestione di uno sciopero della funzione pubblica, considerata non adeguata dalla sua maggioranza.