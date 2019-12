"Molti degli obiettivi che ci prefiggiamo per il 2020 non saranno raggiunti. Quindi possiamo dire che non siamo sulla strada giusta che dobbiamo agire meglio. E se prendiamo sul serio l'agenda di Von der Leyen sul Green Deal e gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovremo anche pensare a politiche veramente nuove " ha affermato Hans Bruyninckx, direttore esecitivo dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA).

