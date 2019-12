Surf: l'hawaiana Carissa Moore vince il titolo mondiale femminile

È stato un anno di successo per Carissa Moore, che si qualifica al fianco della 17enne Caroline Marks come rappresentante degli Stati Uniti alle Olimpiadi , dove il surf debutterà tra le discipline.

Nella circostanza, è fermata in semifinale dall'australiana Stephanie Gilmore , che sconfigge in finale la connazionale Tyler Wright .

Nelle dieci gare stagionali, la campionessa non ha mai perso prima dei quarti di finale, collezionando t re vittorie e due secondi posti , che l'hanno portata sul trono mondiale per la quarta volta .

