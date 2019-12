Dogor, il cucciolo ritrovato in Siberia, ha 18mila anni anni e non li dimostra

Il piccolo è stato ritrovato in uno strato di permafrost completamente intatto con pelliccia, scheletro, denti, testa, naso e baffi tutti come... 18mila anni fa.

E' un cane o un lupo? Ancora non si sa, intanto si può dire che ha 18mila anni e non li dimostra. E' Il quesito che ha posto il ritrovamento in Siberia di un cucciolo di animale di circa due mesi perfettamente conservato. A rispondere saranno alcuni scienziati di un centro di Stoccolma.

