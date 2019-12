COP 25, Guterres: "Clima? Sforzi inadeguati, manca la volontà politica"

L'obiettivo è zero emissioni entro il 2050 per evitare disastri ambientali e sociali. A Madrid tanti i giovani a manifestare per il clima. Attesa anche la loro paladina, Greta Thunberg.

"Ma siamo chiari, fino ad ora i nostri sforzi per raggiungere questi obiettivi sono stati assolutamente inadeguati - continua Guterres - Gli impegni presi a Parigi porterebbero comunque ad un aumento della temperatura di circa tre gradi Celsius, ma molti paesi non stanno nemmeno rispettando tali impegni."

