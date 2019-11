Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 26 novembre 2019

Euronews Sera, il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione.

In Albania la terra trema: il Paese è stato investito da un sisma di magnitudo 6.5 con epicentro nei pressi di Durazzo. Il bilancio delle vittime è, come purtroppo accade in questi casi, provvisorio: si registrano per ora almeno una ventina di morti. E, nel frattempo, le scosse continuano: la popolazione si è riversata in strada in preda al panico, circa 600 i feriti.

Collisione tra due elicotteri militari in Mali: muoiono 13 soldati francesi. Erano impegnati in un’operazione di contrasto ai miliziani jihadisti.

Lo stato delle infrastrutture in Italia. Dopo il crollo del ponte Morandi le criticità si moltiplicano e fanno temere per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo sentito Paolo Costa, vice presidente dell'ordine degli ingegneri di Genova, che fa il punto della situazione.

Ancora casi di pedofilia che scuotono le fondamenta della Chiesa cattolica: accade in Argentina, dove due religiosi sono stati condannati, nel complesso, a 87 anni di reclusione.

J'accuse dell'Agenzia Antidoping: la Wada sollecita l'esclusione della Russia dalle maggiori competizioni sportive, incluse le Olimpiadi.

Cinema. Sul grande schermo un omaggio alla regina del giallo Agatha Christie. “Cena con Delitto”: un mistery rivisitato con una vittima e tanti, possibili colpevoli.