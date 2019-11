Abusi sessuali, dure condanne a due preti in Argentina

In Vaticano una indagine su Nicola Corradi è stata aperta nel 2009, ed ha portato a sanzioni a carico di quattro sacerdoti rimasti coinvolti. Lo stesso Corradi tuttavia, non è mai stato perseguito dalla giustizia italiana.

Nel corso del processo è emerso che già in passato Corradi si era trovato al centro di accuse di molestie, anche quando era in servizio a Verona presso la sede centrale dell'Istituto Provolo che si occupa di assistenza a bambini con difficoltà.

Insieme a loro è stato condannato a 18 anni di carcere anche il giardiniere dell'istituto, Armando Gómez. La gravità della pena è dovuta anche all'aggravante del fatto che gli imputati rivestivano il ruolo "di ministro di culto ed erano incaricati di vegliare su minori di 18 anni di età". Il dibattimento in tribunale è cominciato il 5 agosto scorso e si è protratto per 49 giorni.

