Mali, collisione tra elicotteri, muoiono 13 soldati francesi

Era da oltre 30 anni che l'esercito francese non subiva un così pesante tributo di sangue, dall'attacco di Drakkar in Libano del 1983 quando 58 paracadutisti persero la vita.

In Mali nel 2015 le parti in conflitto avevano firmato un accordo di pace, ma nonostante ciò, dopo che i gruppi jihadisti hanno perso il controllo delle regioni del nord, inizialmente epicentro della sollevazione hanno continuato a combattere, diffondendo le violenze in tutto paese.

Tredici soldati francesi sono morti in Mali nella collisione accidentale tra due elicotteri durante un'operazione di contrasto ai miliziani jihadisti. I militari facevano parte della missione francese presente dal 2013 nel paese africano e impegnata nel contrato al fondamentalismo islamico nelle regioni dell'est del paese, non lontano dai confini con Niger e Burkina Faso.

