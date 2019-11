"Cena con delitto", il film cult di Natale

Tutti colpevoli o forse no. Il regista Rian Johnson, torna sul grande schermo con un omaggio alla regina del giallo Agatha Christie. “Cena con Delitto” è un mistery attuale e rivisitato, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino di un agiato romanziere. Harlan Thrombey, interpretato da Christopher Plummer, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno. Ad indagare su questa strana morte, Benoit Blanc (Daniel Craig), il celebre detective, dotato di intuito e carisma.

“Volevo solo fare un film di grande successo. Sono cresciuto leggendo i libri della Christie, perché erano grandiosi, ci spiega il regista. Ecco ho realizzato una pelliccola originale. Mi è sembrato interessante ambientarlo nell'America moderna, in termini di temi e di personaggi.” "Non è un film anti-Trump e non è un film pro-Trump - dice l’attrice Jamie Lee Curtis. E' una conversazione sui problemi che affliggono il nostro paese.”

Nel cast insieme al protagonista Daniel Craig, anche l'ex star di Miami Vice, Don Johnson, secondo il quale i riferimenti temporali all'America di oggi sono molto sottili. "Penso che il tutto sia gestito in modo molto onesto specie su come le persone si comportano nei confronti degli immigrati e delle persone di colore. A volte però capita di non essere sempre obiettivi...”

Protagonista indiscusso di “Cena con Delitto” è l’ex 007 Daniel Craig nei panni di un detective privato, un po’ insolito, che deve indagare sul misterioso omicidio. "La cosa migliore che un attore possa fare è ascoltare, ci spiega, perché solo così avrà la risposta che cerca. Deve reagire, ecco dove il mio personaggio diventa anche divertente. Da questo atteggiamento sono nate le gag. I migliori comici si ascoltano a vicenda e si prendono in giro a vicenda.”

Intanto c’è chi scommette che “Cena con delitto” sarà il film cult di Natale, e non solo per gli amanti del genere. In Italia la pellicola sarà in tutte le sale a partire dal 5 dicembre.