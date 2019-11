Napoli, Rione Sanità: la chiesa diventa una palestra di boxe

Napoli, Rione Sanità. Una chiesa traformata in palestra di boxe per molti giovani è l'unica opportunità per non finire in mano alla criminalità organizzata.

Imparare uno sport, le sue regole, significa anche puntare su un diverso stile di vita. Lo pensa Nico Rodriguez, 21 anni, nato e cresciuto alla Sanità, come uno dei numeri che ingrossano le statistiche sulla disoccupazione a Napoli: che nel 2018 ha toccato il record del 40% trta i giovani dai 15 ai 24 anni.

"Pratico molti sport, ma la boxe mi fa stare bene - spiega - sia mentalmente che fisicamente. Riesco a esprimere tutte le mie emozioni, sia quando sono felice sia quando non lo sono".

A capo della chiesa di Santa Maria della Sanita, c'è padre Antonio Loffredo. E' lui che ha trasformato la chiesa in un ring, dando vita a decine di altri progetti per i giovani del quartiere.

"Noi proviamo a dare uno stimolo - spiega padre Loffredo - proviamo a dire: se riesci a farlo alla Sanità allora vuol dire che puoi farlo ovunque, è questo il messaggio".

59 ragazzi in tutto, si vedono sul ring 3 volte alla settimana. Un piccolo seme piantato perchè dia buoni frutti, dice padre Loffredo, anche se, conclude, il vero problema dei quartieri come questo deve essere risolto da chi ha davvero la responsabilità di governo".