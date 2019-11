Per Trump Biden avrebbe fatto pressione sulle autorità ucraine affinché non indagassero sulle attività del figlio. I Repubblicani, che controllano il Senato, appoggiano quasi all'unanimità il presidente e sostengono che il processo di impeachment è semplicemente parte dell'agenda anti-Trump dei Democratici.

Al centro dell'inchiesta ci sono le presunte pressioni esercitate da Trump sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché la giustizia avviasse un'indagine per corruzione su Hunter Biden, fino allo scorso aprile nel cda di una società ucraina per l'estrazione del gas . Hunter è il figlio di Joe Biden, possibile rivale di Trump nelle prossime presidenziali.

In caso di approvazione la palla passerà al Senato, dove si terrà il processo vero e proprio. A presiedere il procedimento sarà il presidente della Corte Suprema, i membri della Camera rappresenteranno l'accusa, mentre i senatori agiranno da giuria. Per condannare e rimuovere il presidente è necessario il voto di due terzi dei 100 senatori .

