Remembrance Sunday: reali e politici britannici commemorano i caduti

La famiglia reale al completo e diverse personalità politiche (tra le quali Boris Johnson e Jeremy Corbyn) hanno partecipato al Remembrance Sunday, la giornata che commemora i caduti britannici a partire dalla Prima Guerra Mondiale. Secondo la tradizione, alle 11 del mattino vengono osservati due minuti di silenzio e varie cerimonie vengono celebrate in tutto il Paese.

Sophie (contessa di Wessex), Meghan (duchessa di Sussex) e l'ammiraglio Sir Timothy Laurence REUTERS/Toby Melville

William, Kate, Harry e Meghan sono riapparsi in pubblico insieme, per la prima volta da quando Harry aveva rivelato in un'intervista televisiva che lui e il fratello avevano preso strade diverse.

Il papavero, emblema del ricordo

Al Cenotafio di Whitehall, il monumento ai caduti londinese, sono state deposte da reali e politici corone di papaveri rossi, simbolo dell'armistizio dell'11 novembre 1918.

Il premier uscente Boris Johnson depone al Cenotafio una corona di papaveri REUTERS/Toby Melville

Il fiore venne scelto come emblema della ricorrenza, perché immortalato nella poesia "Nei campi di Fiandra", dell'ufficiale medico canadese John McCrae, caduto in servizio in Belgio.