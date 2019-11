È lunga 200 metri, ed è dotata di tutto il necessario: canali di scolo per far defluire l'acqua piovana, allaccio alla fognatura e segnaletiche stradali. Peccato che la strada costruita a Piatra Neamt, un paesino della Moldavia, in Romania, si interrompa bruscamente su questo campo. una strada verso il nulla, direbbero i Talking Heads, gruppo rock celebre negli anni '80, e che ha destato le proteste degli abitanti che di autostrade avrebbero un gran bisogno, visto che la Romania ne ha solo 800 km contro i quasi 7 mila dell'Italia o i 3500 del Regno Unito. "Immagino ci sia qualcuno di molto importante che intende costruire la sua casa alla fine di questa strada - dice un passante. Costata 100 mila euro, secondo le autorità dovrebbe collegarsi in futuro ad altre 6 strade. Di cui, pero' al momento non c'è alcuna traccia.