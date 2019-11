New Delhi è una camera a gas, voli deviati a causa dello smog

New Delhi è una camera a gas. La concentrazione delle polveri sottili nella capitale dell'India è di 810 microgrammi per metro cubo, 32 volte superiore al limite dell'Organizzazione mondiale della sanità.

La cappa di smog è talmente fitta che le principali compagnie aeree hanno deviato i voli in arrivo all'aeroporto Indira Gandhi.

Le autorità hanno distribuito 5 milioni di mascherine e disposto la chiusura delle scuole fino a martedì.

REUTERS/Anushree Fadnavis

"Oltre ai problemi respiratori, l'inquinamento in questi ultimi giorni sta intaccando anche gli stati d'animo - dice un abitante della megalopoli - Non è inverno, quindi non è sicuramente nebbia e andiamo in giro con le mascherine ".

"È soffocante e continuiamo a tossire - racconta un residente - Speravamo che questa leggera pioggia portasse a un miglioramento delle condizioni e della visibilità, ma non mi pare che la situazione sia cambiata".

Nella sua visita di venerdì scorso la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sollecitato maggiori sforzi per ripulire l'aria di New Delhi, impegnandosi a stanziare un miliardo di euro per aiutare le città indiane a passare a trasporti più ecologici.