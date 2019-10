Il Pentagono ha diffuso un video della morte di Abu Bakhr al-Baghdadi

Il Pentagono ha diffuso alcune immagini dell'operazione durante la quale, domenica scorsa, l'ex leader dello stato islamico Abu Bakhr al Baghdadi è stato ucciso.

Una prima porzione del video mostra soldati delle forze speciali avvicinarsi a un compound fortificato, mentre nella sequenza successiva è ripreso il bombardamento che ha distrutto l'edificio.

Il terrorista non è visibile, ma il generale McKenzie ha voluto rincarare la dosa circa il suo comportamento che, a quanto riferito, non sarebbe stato esattamente eroico. "È strisciato in un tunnel portandosi dietro due bambini, e si è fatto saltare in aria CON LORO mentre i suoi uomini ancora combattevano per lui. Potete capire che tipo di persona fosse".

Secondo le rivelazioni del New York Times, al-Baghdadi avrebbe pagato gli esponenti di un gruppo rivale affiliato ad al Qaeda per garantirgli protezione nella zona di Idlib; ma alla fine a tradirlo, stando a quanto rivelato dal Pentagono - sarebbe stato proprio uno dei suoi fedelissimi