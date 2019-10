Shanghai: irresistibile Medvedev

SHANGHAI (CINA) - Daniil Medvedev non si ferma più.

Il 23enne tennista russo ha vinto il Masters di Shanghai di tennis, battendo in finale il tedesco Alexander "Sasha" Zverev 6-4 6-1.

Un 2019 straordinario per Medvedev: 9 finali, vittorie in due Masters (Cincinnati e Shanghai), finale allo US Open, 7 titoli in carriera, 59 vittorie, nessuno come lui quest'anno.

"Shanghai è uno dei più prestigiosi Masters del circuito. Soprattutto negli ultimi 10 anni, quando solo tre giocatori sono riusciti a vincerlo, quindi è davvero speciale avere la mia foto nel corridoio del torneo qui per i prossimi anni" Daniil Medvedev 23 anni, tennista russo

Con questa vittoria, Medvedev scavalca addirittura Roger Federer e diventa il numero 3 del mondo nella "Race to London", uno dei favori per le ATP Finals di Londra, in programma dal 10 al 17 novembre. Dove spera di esserci anche Matteo Berrettini.