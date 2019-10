Il ct della nazionale USA, Jill Ellis, lascia la guida della squadra

L'aveva annunciato a fine luglio, dopo l'incoronazione della nazionale statunitese come campione del mondo di calcio femminile, il ct della nazionale USA, Jill Ellis, ha diretto domenica l'ultima partita tra lacrime e manifestazioni di affetto e stima.

"Ho cercato di fare del mio meglio, ho cercato di provare sempre a dare il massimo e di farlo con passione. Mi sento apposto con me stessa e quello che la gente pensa saràun'altra storia. In ogni modo è stato grandioso. Ho lavorato con gente fantastica , e mi mancheranno, per me erano come una famiglia allargata".

Con il successo di Francia 2019 è diventata la prima allenatrice a riuscire vincere per due volte consecutive il titolo di Campione del mondo di calcio femminile. Con la vittoria delle sue ragazze contro la Corea del Sud è diventata anche la coach più vincente di sempre degli USA.