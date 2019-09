XL airways, un'altra compagnia aerea francese in bancarotta

Anche XL Airways chiude. La compagnia aerea francese low cost è stata costretta a portare i libri in tribunale. Fu fondata nel 1995 con il nome di Star Airlines ed è passata di mano diverse volte non riuscendo mai ad essere effettivamente competitiva.

Ha chiesto 35 milioni di euro di aiuto ad Airfrance per assicurare l'operatività, ma apparentemente il piani per un salvataggio in extremis non sono andati a buon fine.

A nulla sono servite le proteste dei lavoratori che hanno cercato di sensibilizzare le autorità transalpine per rilevare la compagnia. Nessuno si è fatto avanti per acquisirla. Questo è davvero un anno terribile per l'aviazione civile francese. Appena qualche settimana fa era fallita Eagle Azur, che aveva peraltro abbandonato a sé stessi migliaia di viaggiatori a cui non aveva potuto assicurare il rimpatrio dai luoghi di destinazione.