Clima: la protesta giovane che avanza in tutto il mondo

È una Babele di lingue e colori ma con un unico messaggio che monta tra le nuove generazioni in Europa e nel mondo: diamo/date priorità agli interventi per arginare il cambiamento climatico. È il comune denominatore rilanciato dal tam tam dei social e tracimato con la forza di un fiume in piena nelle piazze: Parigi, Londra, Berlino con gli studenti in sciopero, per indirizzare un messaggio forte ai decisori politici e alle Nazioni Unite. In Polonia, come in altri paesi, i giovani chiedono di fare di più e subito.

"Le autorità dicono di preoccuparsi per il destino di contadini, minatori e famiglie con bambini. Sappiamo - dichiara una giovane manifestante - che la crisi climatica li colpirà più duramente".

"Il cambiamento inizia con noi - commenta un'altra attivista - possiamo arrivare ai politici e mostrare loro che i giovani non vogliono il cambiamento climatico. Così manifestiamo la nostra rabbia".

Mentre si discute su come affrontare la questione clima, la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera continua a crescere, assieme alla temperatura media globale. Il record assoluto come media mensile si è avuto a maggio 2019, (con 414,66 parti per milione (ppm) di CO2), 3 punti sopra il valore medio dello stesso mese dell’anno scorso.