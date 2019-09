M5S al voto per convalidare il governo Conte 2

Hanno tempo fino alle 18:00 di oggi, i 115.372 iscritti al Movimento 5 Stelle, per dire la loro sul governo insieme al Partito democratico. La consultazione, da cui formalmente dipenderanno le scelte dei gruppi parlamentari, si svolge sulla Piattaforma Rousseau, che già in passato ha elaborato decisioni collettive dei Cinquestelle: dal via libera all'alleanza con la Lega fino alla negata autorizzazione a procedere per il ministro Salvini.

"Cinquestelle divisi sul voto"

Secondo alcuni osservatori, il referendum sul futuro governo avviene in un movimento diviso al suo interno, con esponenti che vanno da Beppe Grillo a Roberto Fico a Nicola Morra che si attendono un voto favorevole, e altri che non nascondono la loro contrarietà e sperano in un capovolgimento dell'ultima ora.

Referendum e Costituzione

Il voto di oggi, comunque andrà a finire, non cancella le polemiche su un possibile conflitto con la Carta, specialmente dopo il giudizio di numerosi politologi per i quali le procedure istituzionali legate alla formazione del governo non possono venire sottomesse a decisioni non previste dalla Costituzione.